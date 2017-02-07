Официально стартовало: Астрахань начала праздновать 300-летие губернии

Астрахань, , 12:59 — REGNUM В Астраханской области стартовал цикл мероприятий, посвященных знаменательной дате в жизни региона — 300-летия образования Астраханской губернии. Первым выступлением стал большой концерт победителей российских и международных конкурсов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 7 февраля, он прошел накануне в театре оперы и балета.

В сопровождении симфонического оркестра Астраханского театра оперы и балета юные таланты губернии исполнили произведения русских и зарубежных классиков. Перед началом концерта в фойе театра были развернуты выставки фотографий, художественных живописных работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств, студентов Астраханского художественного училища.

«В истории Астраханской губернии были порою сложные, противоречивые периоды, но регион всегда выполнял и сейчас выполняет функции, определённые ещё Петром I: служить во славу России, её величию», — сказал на открытии астраханский губернатор Александр Жилкин, добавив, что 300-летие губернии — это «знаковая, ключевая дата, которая даёт всем нам повод гордиться предками, родной землёй».

Здесь же — в театре оперы и балета — состоялось и заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования, которое обещает быть насыщенным на интересные мероприятия. Предполагается, что жители города также примут участие в записи телепередач и смогут поиграть и выиграть в викторине на знание истории своей малой родины. Также на днях должен заработать официальный сайт 300-летия губернии, где будут размещаться фотографии талантливых астраханцев.

К празднованию значимого события готовятся по всей области. В частности, в Ахтубинском районе появятся липовая аллея и Колокол памяти — памятник, посвящённый воинскому и трудовому подвигу воинов-речников в годы Великой Отечественной.

Приурочат к празднованию 300-летия губернии и третий Каспийский медиафорум, который пройдет в Астрахани 28−29 сентября 2017 года. Это не единственное мероприятие, которое выходит за рамки региона. Также планируется провести презентацию Астраханской области в Израиле, принять участие в «Конгрессе Петровских городов» во Франции, провести в Астрахани выездное совещание МИД России по каспийской проблематике.

В планах также и проведение этнокультурных праздников. Среди основных — федеральный Сабантуй (он пройдёт в Астрахани весной), а также международный фестиваль имени Валерии Барсовой и Марии Максаковой, постановку на Соборной площади Астраханского Кремля оперы «Сила воли. Лета Земли Астраханской».

Как подчеркнул глава региона, основанная задача предстоящих мероприятий в честь 300-летия губернии — повысить благосостояние астраханцев, сделать жизнь в городах и сёлах губернии более комфортной.