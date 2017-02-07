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Новосибирские власти ответят на поручение Кремля 16 февраля

Общество
Кремль получил обращение, в котором говорится о положении дел в Новосибирске

Новосибирск, 7 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Ответ на обращение новосибирца по поводу роста тарифов на услуги ЖКХ, которое ранее Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций перенаправило правительству Новосибирской области, будет дан 16 февраля 2017 года. Это число обозначено в официальном ответе администрации губернатора и правительства региона на запрос ИА REGNUM.

«Обращение Юрия Зимина зарегистрировано в управлении по работе с обращениями граждан — общественной приемной губернатора области 18 января 2017 года и передано на рассмотрение по компетенции первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову. В соответствии со статьей 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» срок рассмотрения обращения в течение 30 дней со дня регистрации. Срок рассмотрения обращения Юрия Зимина — 16 февраля 2017 года. Ответ будет направлен заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обрещении», — сказано в присланном сегодня официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирец Юрий Зимин в середине января 2017 года направил на имя президента России Владимира Путина обращение, в котором рассказал о положении дел в муниципалитете, и в первую очередь затронул «вопрос жизнеобеспечения города и его жителей» в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля сразу на 15%. Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций поручило правительству Новосибирской области предоставить информацию жителю города Новосибирска по его обращению.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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