За мужество и адекватные действия: награда для жертвы пермского похитителя

Представитель СКР во время визита в Оренбург вручил благодарность и ценный подарок 12-летней девочке, которая стала жертвой похищения, но не растерялась

Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбурге 7 февраля награду из рук старшего помощника председателя Следственного комитета Российской Федерации Игоря Комиссарова получили волонтеры, сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области, представители средств массовой информации и освобожденная школьница. 12-летняя девочка получила благодарность и ценный подарок с формулировкой «За мужество и адекватные действия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Торжественная церемония награждения от имени председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина людей, проявивших свои лучшие человеческие и профессиональные качества в непростых ситуациях, стала центральным событием расширенного заседания коллегии СУ СКР области.

«Вы все вместе встали против беды, вне зависимости, кто что должен делать. Убежден, об опыте Оренбургской области, когда совместные действия правоохранительных органов, волонтеров, средств массовой информации помогли спасти ребенка и обезвредить особо опасного преступника, должна знать вся страна», — сказал Игорь Комиссаров.

Читайте также: Помощь в раскрытии преступлений: оренбуржцев наградили на 600 тыс. рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 17 января в Оренбурге совершено похищение 12-летней девочки. Мужчина затолкал школьницу в багажник автомобиля. Ребенок не растерялся и вышел на связь с мамой. На поиски школьницы поднялся почти весь город. Спустя примерно шесть часов благодаря неравнодушным гражданам поиски увенчались успехом: девочка найдена, похититель задержан. впоследствии выяснилось, что задержанный пермяк Юрий Тиунов причастен к ряду преступлений против детей.

«Остановлен настоящий серийный маньяк, который мог бы совершить еще много преступных деяний. Поэтому сегодня столько награжденных и среди сотрудников, и среди гражданских лиц и волонтеров. Мы делаем свою работу, разослали ориентировки, а дальше сработали оренбуржцы. И вот результат оперативности, слаженности и единства. В этом наша сила», — подчеркнул руководитель регионального СУ СК Сергей Колотов.

Читайте также: Похититель девочки в Оренбурге сознался в других преступлениях против детей