Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:49:57 МСК

Силы коммунальщиков Ростова-на-Дону брошены на борьбу со снегом

Общество
К уборке привлечено 187 единиц коммунальной техники
Коммунальная техника
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Коммунальная техника

Ростов-на-Дону, 7 февраля 2017, 12:27 — REGNUM  

Коммунальные службы Ростова-на-Дону и области ликвидируют последствия снегопада, который выпал в ночь на 7 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города-миллионника, для уборки привлечено почти 190 единиц специальной техники.

Помимо того, что с транспортных артерий донской столицы вывозится снег, дороги покрывают противогололедными реагентами. На улицах города трудятся работники ЖКХ: убирают снег, посыпают тротуары песком и солью.

Ранее по теме: МЧС предупреждает: Ростовскую область завалит снегом

Ранее управление ГО и ЧС рекомендовало горожанам быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Выходить из дома, по возможности, не стоит, автовладельцам ведомство советует воздержаться от дальних поездок. Но от пробок предупреждение не спасло. Так, серьёзные семибалльные пробки затруднили движение в городе.

Напомним, в конце 2016 года сообщалось о том, что за тщательностью уборки наледи и снега в городе-миллионнике планировалось следить с помощью системы «Безопасный город». Об эффективности использования системы пока неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, парк коммунальной спецтехники Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы зимой. Это снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное