В Китае родился ребенок, чей эмбрион был заморожен 16 лет назад
Шестнадцать лет назад китаянка родила с помощью ЭКО первого сына
Пекин, 7 февраля 2017, 12:16 — REGNUM Жительница китайской провинции Гуандун, которой в прошлом году провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), произвела на свет здорового младенца. Ребенок развился из эмбриона, замороженного в 2000 году, передает НТВ.
Роды у 46-летней женщины принимали специалисты клиники при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. Шестнадцать лет назад китаянка родила сына с помощью ЭКО. Тогда же эмбрионы, один из которых был взят для оплодотворения, были заморожены.
В 2016 году один из эмбрионов, находившихся все это время в состоянии криоконсервации, вновь был пересажен женщине. Как отмечают медики, и мать, и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.
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