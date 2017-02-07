El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»

«Российской пропаганде удалось сорвать сделку между испанскими футбольными командами «Бетис» и «Райо Вальекано», в соответствии с которой украинский футболист Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб, – возмущается одна из ведущих газет Испании El País

Мадрид, , 12:08 — REGNUM «Когда он в минувшую среду впервые появился на тренировке «Райо» фанатская группировка «Буканерос» встретила его словами «Мерзавец! Неонаци! Убирайся отсюда!» После нескольких дней сомнений и размышлений Зозуля принял решение отказаться от выступлений за «Райо Вальекано».

«Надо полагать, фанаты столичного клуба насмотрелись RT и Sputnik, поэтому так отреагировали на прибытие футболиста, награжденного президентом его страны медалью за вклад в развитие вооруженных сил государства, — выдвигает предположение корреспондент издания Карлос Торральба. — Украинское посольство в Испании выразило «глубокую озабоченность» по поводу «несправедливых обвинений в нацизме и милитаризме», а министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что «дело Зозули является примером того, как русская пропаганда может манипулировать мнением людей».

«Буканерос» изначально заняли просепаратистскую позицию и теперь украинский футболист не появится на испанских полях как минимум до августа нынешнего года».