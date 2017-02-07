Видео старта Конюхова на воздушном шаре появилось в Сети

Рыбинск, Ярославская область, , 12:08 — REGNUM

Российский путешественник Фёдор Конюхов совершил очередной полёт на аэростате. Видео опубликовано на сайте YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт из города Рыбинска (Ярославская область) был намечен на 7 февраля. Этим путешествием Конюхов намеревается побить мировой рекорд по продолжительности полёта на тепловом аэростате, продержавшись в воздухе более 51 часа. Сейчас мировой рекорд составляет 50 часов 38 минут — столько в воздухе пробыли пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава из Японии.

Стоит отметить, что температура воздуха в Рыбинске в настоящее время ниже 20 градусов Цельсия. Старт неоднократно откладывался из-за неблагоприятной погоды.

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