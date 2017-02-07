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Жители Смоленской области не пострадают от введения приграничной зоны

Общество
«Эти меры вызваны резким возрастанием рисков, связанных с террористическими и миграционными проблемами»

Смоленск, 7 февраля 2017, 11:44 — REGNUM  78 населенных пунктов Смоленской области попадают в установленную приграничную зону между Россией и Белоруссией. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, было заявлено 6 февраля на заседании антитеррористической комиссии региона.

Комментируя ситуацию, губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил: «Нет сомнений, что эти меры вызваны резким возрастанием рисков, связанных с террористическими и миграционными проблемами, которые в последнее время обострились во всем мире. Поэтому защита национальных интересов России на современном этапе развития международного сообщества приобретает еще большее значение».

«Смоленской области это касается непосредственно, и не случайно мы проводим наше заседание именно на приграничной территории — в Руднянском районе», — добавил глава региона.

Как сообщил на совещании начальник пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области Андрей Павлов, всего в приграничную зону на территории региона попадает 78 населенных пунктов с 4 тысячами жителей. При этом в пограничную зону не вошли три автодороги федерального значения — А101 Витебск-Москва, М1 Минск-Москва и Р120 Бобруйск-Москва. На остальных дорогах, на въездах в погранзону будут установлены информационные предупреждающие знаки.

Как отмечалось на совещании, гражданам России и Белоруссии волноваться не стоит: им не потребуется никаких специальных документов (кроме удостоверяющих личность) для прохода, пребывания в пределах пограничной зоны. А принятые меры направлены исключительно на пресечение проникновения граждан третьих стран в Россию через границу на ее белорусском участке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить приграничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. Региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в погранзону и организовать установку предупреждающих знаков.

В Белоруссии с 12 февраля начнёт действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ФСБ России отметили, что пограничная зона на российско-белорусской границе восстанавливается для борьбы с транзитной незаконной миграцией, контрабандой и наркотрафиком.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей

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Союзное государство России и Белоруссии
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