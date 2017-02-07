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Большой противолодочный корабль “Североморск” вышел из Омана

Общество
Российские военнослужащие готовятся к участию в международном военно-морском учении

Мурманск, 7 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в оманский порт Салала и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Во время захода в Оман на корабле были пополнены запасы до установленных норм, а экипажу была предоставлена возможность кратковременного отдыха на берегу, — отметил Врио начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин. — Следующим этапом дальнего похода североморцев станет участие в международном военно-морском учении «АМАН — 2017». Оно состоится в середине февраля в акватории Аравийского моря и на базе ВМС Пакистана в порту Карачи».

Как пояснил Федюнин, в учении примут участие корабли восьми государств. Российские моряки будут взаимодействовать с коллегами из Пакистана, Китая, США, Великобритании, Турции и ряда других стран. Целью манёвров является отработка взаимодействия экипажей военных кораблей на море для борьбы с пиратством, защиты маршрутов международной торговли.

Напомним, дальний поход БПК «Североморск» начался 15 октября 2016 года. Он проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. На первом этапе похода корабль обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота и выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, за время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации, успешно выполнил поиск подводных лодок в Средиземном море.

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