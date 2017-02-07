Власти Саратова пошли на попятный: создание платных парковок отложено

Саратов, , 11:35 — REGNUM Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок на территории Саратова отклонен, сообщили ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе городской думы.

По итогам заседание постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле Саратовской городской думы, его члены сошлись во мнении, что инициированный мэрией Саратова проект по созданию платных парковок плохо подготовлен. В нем отсутствуют данные о планируемом общем количестве парковочных мест, в каком количестве и где будут расположены платные парковки, какова будет стоимость хранения автомобиля на таких парковочных местах, кто станет оператором платных парковок, какие социально-экономические последствия повлечет за собой принятие проекта решения.

Отмечено, что горожане уже слышали о планируемом обустройстве платных парковок и крайне негативно отозвались о таком предложении горадминистрации. В свою очередь депутатский корпус выразил обеспокоенность возможным дополнительным денежным обременением саратовцев. Парламентарии не поддержали проект и по предложению отправить его на доработку в рабочую группу. Таким образом, вопрос считается отклоненным. Соответствующий проект решения об отклонении будет рассмотрен на ближайшем заседании думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Саратова из года в год поднимают тему создания платных парковок в центре города, между тем население расценивает этот шаг, как желание чиновников взваливать на автовладельцев дополнительное финансовое бремя.

В январе 2017 года мэрия Саратова в качестве пилотного проекта представила очередной план платных парковочных мест в центре города — в радиусе улиц Соколовая, Чернышевского, Астраханская и Рабочая, а также территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу. Общественники дружно поддержали концепцию власти по организации платных парковок.

Одновременно мэрия распространила информацию о том, что городские активисты под руководством члена общественной палаты Ольги Козлачковой провели опрос жителей Саратова, согласно, которому более 70% опрошенных заявили, что поддерживают идею властей, а более 60% опрошенных согласны постоянно или время от времени пользоваться платной парковкой. «Результаты опроса наглядно свидетельствуют о необходимости скорейшего решения вопроса об организации продуманного и эффективного парковочного пространства в центре Саратова», — подчеркнули власти.

Бывший депутат Госдумы, ныне депутат Саратовской гордумы Антон Ищенко, комментируя СМИ ситуацию, предложил сделать платными парковки вокруг областной думы и облправительства, оставив при этом обычные парковочные места бесплатными для горожан.

«Я считаю, что в сложившейся ситуации парковка на Театральной площади, которой пользуются только сотрудники правительства — непозволительная для города роскошь. Эти места нужно сделать платными и пополнять бюджет», — отметил Антон Ищенко, обратив внимание на то, что учитывая острую нехватку парковочных мест в центральной части города, следует также снять ограждение и отдать под парковку территорию вокруг здания облправительства.

«Таким образом мы получим сотни парковочных мест в самой проблемной части города. При этом не потребуется больших капиталовложений, поскольку стоянки транспорта на этих участках существуют не первый год. Нужно просто открыть их для тех саратовцев, которые готовы платить за возможность припаковать свое авто в центре», — считает Антон Ищенко.

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