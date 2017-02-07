В Госдуме обещают «существенное продвижение» по зарплатам шахтерам Гуково

Москва, , 11:35 — REGNUM В ближайшее время будет составлен четкий график погашения задолженности по зарплате шахтерам Гуково. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«На заседании Совета Думы Вячеслав Викторович Володин проинформировал нас о том, какая проведена работа по решению вопроса, связанного с задолженностью шахтерам Гуково, и есть уверенность, что в ближайшее время по этому вопросу будет существенное продвижение. По крайней мере будет составлен четкий график погашения задолженности по заработной плате», — рассказал он.

Также парламентарий отметил, что в повестке дня заседания Госдумы на 8 февраля — «правительственный час», в рамках которого будет заслушана информация зампреда правительства РФ Ольги Голодец, отметил Мельников.

«Одновременно возникла тема, и она, видимо, во время «правительственного часа» завтра будет звучать, что, к сожалению, в ряде регионов России есть предприятия, где есть задолженность по зарплате работникам этих предприятий. Этот вопрос завтра зампреду правительства обязательно будет поставлен, и я не исключаю, что он найдет отражение в постановлении, которое мы принимаем теперь по итогам рассмотрения «правительственного часа», — подчеркнул первый вице-спикер Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу задолженности шахтерам Ростовской области. По мнению парламентариев, Минфин России должен предложить механизм, позволяющий погасить задолженность по заработной плате донским шахтерам.

Также по теме: Выплаты шахтёрам Ростовской области возобновятся после сверки списков

Хроника выплат: шахтёрам Ростовской области перечислено 118 млн рублей

Напомним, выплаты шахтёрам Ростовской области пока приостановлены. Процесс возобновится, как только будут готовы списки для дальнейшей работы по выплатам в феврале. На сегодняшний день проводится сверка счетов между корпорацией и конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившегося «Кингкоула». Частично погашены долги перед горняками угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная». С августа прошлого года им было перечислено более 118 млн рублей. Общая сумма долга составляла около 320 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахтёрам Ростовской области направлено 3,2 млн рублей