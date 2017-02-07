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Мурманские пассажиры смогут оплачивать проезд банковской картой

Общество
Нововведение планируется внедрить к концу года

Мурманск, 7 февраля 2017, 11:32 — REGNUM  

Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области получит развитие. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно в ходе очередного совещания в правительстве области.

«С 1 ноября 2016 года на основных транспортных предприятиях Мурманской области, занимающихся перевозкой пассажиров, введена в эксплуатацию автоматизированная система учёта и оплаты проезда и провоза багажа, — напомнили в пресс-службе правительства. — Система действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования. Проездные билеты ежемесячно в количестве порядка 50 000 реализуются в 65 пунктах продаж Мурманской области».

По данным мурманских властей, система позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезённых пассажиров как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчёт, об объёмах перевезённых пассажиров каждым кондуктором. В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька.

«Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства, — объяснили в пресс-службе. — В конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой».

Пока власти модернизируют систему оплаты проезда в общественном транспорте, в Мурманске не утихают волнения из-за повышения его стоимости. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего одна поездка стоит не 25 рублей, как прежде, а 28.

Сразу после того, как стало известно о подорожании проезда в Мурманске, на портале общественных петиций появился документ с требованием остановить рост цен. На сегодняшний день петицию подписало более 5 тысяч человек. Сейчас общественники добиваются разрешения на проведение шествия несогласных с политикой властей по центральному проспекту Мурманска.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманская мэрия запретила шествие по центральному проспекту города

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