В Курске директоров школ и детсадов обязали избавиться от сосулек

Курск, , 11:30 — REGNUM В Железнодорожном округе города Курска прокуратура объявила руководителям образовательных организаций предостережения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, территории школ и детских садов не содержат надлежащим образом, из-за чего жизнь и здоровье воспитанников находятся под угрозой.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности и здоровья несовершеннолетних. Согласно федеральному законодательству, образовательная организация должна создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность для их жизни и здоровья, а также содержать принадлежащее ему имущество.

После того, как в Курске выпили обильные осадки, а также после перепадов температуры от минусовой до плюсовой на крышах зданий появились сосульки, а на тротуарах — гололед. При этом в 16 образовательных учреждениях Железнодорожного округа кровли от сосулек не чистили, а на дорогах не была удалена наледь.

Прокурор объявил восьми директорам учебных заведений и восьми детских садов предостережения, разъяснив обязанности по содержанию территорий образовательных учреждений и ответственность за ненадлежащее исполнение требований действующего законодательства.