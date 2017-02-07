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В Петербурге обыскивают организаторов незаконной свалки в Ленобласти

Общество
Двое подозреваемых уже доставлены в следственный отдел

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 7 февраля 2017, 11:31 — REGNUM  Обыски и другие следственные действия проводятся сегодня в Санкт-Петербурге у лиц, подозреваемых в организации незаконной свалки экологически опасных отходов во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщило 7 февраля Следственное управление СКР по Ленобласти.

Следственные действия, в которых участвуют сотрудники СКР, МВД и Росгвардии, ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 247 УК РФ (транспортировка и хранение отходов с нарушением установленных правил, повлекших загрязнение окружающей среды).

По версии следствия, летом 2016 года на земельном участке в деревне Новосаратовка был организован несанкционированный завоз и размещение опасных отходов и веществ.

«В результате незаконного сброса и размещения отходов, на указанном земельном участке произошло загрязнение окружающей среды, а именно почвы, что подтверждается заключением эксперта», — отмечают следственные органы СУ СКР по Ленобласти.

Целью проводимых сегодня в Петербурге следственных действий у фигурантов дела является установление всех обстоятельств произошедшего.

«В следственный отдел по подозрению в совершении указанного преступления доставлены двое лиц», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, активисты Общероссийского народного фронта обратятся в надзорные органы и к представителям региональной власти с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг полигона твердых коммунальных отходов «Северная Самарка», расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области.

На минувшей неделе в Ленинградской области начались проверки соответствия фактических границ «мусорных» полигонов проектной документации. Проверки ведутся по поручению главы региона Александра Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ занялся ситуацией вокруг полигона «Северная Самарка» в Ленобласти

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