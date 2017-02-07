Пользователи Сети поделились опытом по безделью на работе

Москва, , 10:58 — REGNUM Посетитель популярного ресурса «Пикабу» стал инициатором беседы, в ходе которой пользователи поделились своим опытом, связанным с ничегонеделанием на рабочем месте. По мнению некоторых из них, в такой ситуации виноваты руководители, не дающие подчиненным четких заданий.

Начавший беседу пользователь BOJlaH4uK опубликовал снимок с распечатанным изображением вирусного мема Ждун. По его словам, картинку с надписью «А что тут нужно делать?» повесила на стене офиса его знакомая, устроившаяся на работу, но не знавшая, чем себя занять.

«Просидев почти неделю, девочка занималась ничегонеделаньем и лезла на стену от скуки, не зная чем себя занять. И вот я захожу в офис и вижу это над ее рабочим местом. Было смешно», — пишет он.

Другие посетители сайта в ответ рассказали о своем опыте «битья баклуш». Так, одна из девушек посетовала на то, что первые недели на новом месте очень переживала, так как ничего не делала. Затем одна из коллег объяснила ей, что волноваться не стоит.

«Ты на работу ходишь? Ходишь. Тебе деньги капают? Капают. Сиди читай книжку, играй в шарики», — пишет девушка.

Вместе с тем, многим пользователям такая ситуация не нравится. Так, пользователь с ником Heretic3511 отмечает, что работал в коллективе из восьми человек, неспешно работавших целый день.

«До часу весьма неспешно работали с пятью перекурами. Потом обед часа на полтора. К пяти вечера все инструменты собраны, все на низком старте. До половины шестого снова чай, — пишет он. — Проработал в таком режиме два месяца и ушел. Так и не смог влиться в такой коллектив»

Остальные пользователи выразили мнение, что виноваты нерадивые начальники, которые оставались в своих кабинетах и не давали сотрудникам заданий.

«Назначили креативным директором, дали кабинет большой и уехали. Сотрудников не предупредили, меня ни с кем не познакомили. Сидел, копался в документах, составил им план и свалил, сказав, что могло бы что-нибудь получиться, виделись бы мы почаще», — поделился Feedtheneed.