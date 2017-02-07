Первые шаги бегемотика Фионы в зоопарке США попали на видео

Цинциннати, США, , 10:55 — REGNUM

Новорожденная самка бегемота по кличке Фиона появилась на свет в зоопарке города Цинциннати (штат Огайо, США). Видео, на котором млекопитающее учится ходить, опубликовано на сайте YouTube.

На видеозаписи, сделанной сотрудниками зоопарка, детёныш передвигается неуверенно. Он острожно обнюхивает предметы, которые встречаются у него на пути.

Ухаживающие за Фионой сотрудники зоопарка сообщают в Instagram, что бегемотик родился преждевременно: он должен был появиться на свет шестью неделями позже, и сейчас за ним ведётся пристальное наблюдение. За Фионой непрерывно и заботливо ухаживают.

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