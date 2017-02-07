Проблема выдачи электронных полисов решится в ближайшее время — ФОМС

Полисы ФОМС в бумажной форме действуют без каких-либо ограничений

Москва, , 10:45 — REGNUM Задержка выдачи электронных полисов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в некоторых регионах России — это временные трудности. Данная ситуация является абсолютно штатной и рабочей, сообщили в ФОМС.

В настоящее время все ответственные за организацию выдачи электронных полюсов взаимодействуют с целью скорейшего восстановления их выдачи.

В ближайшее время данная проблема будет решена.

В ФОМС подчеркнули, что полисы обязательного медицинского страхования в бумажной форме выдаются без каких-либо ограничений и в полной мере гарантирует доступность медицинской помощи для всех застрахованных лиц в системе ФОМС.