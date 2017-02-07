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Строители начали установку арочных сводов Керченского моста

Общество
К настоящему времени наполовину собраны автодорожный и железнодорожный пролёты Крымского моста
Строительство Керченского моста
Иллюстрация: Rosavtodor.ru
Строительство Керченского моста

Симферополь, 7 февраля 2017, 10:40 — REGNUM  Строительство моста через Керченский пролив вступило в новую стадию — началась сборка арочных сводов. Об этом сообщили в службе информации Проекта строительства моста в Крым.

«Строители готовятся к следующему этапу сборки — установке арочных сводов — архитектурной доминанте мостового сооружения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему времени наполовину собраны автодорожный и железнодорожный пролёты Крымского моста. Из десяти тонн блоков на стендах уже укреплено 5,5 тысяч. На основе этих конструкций будет расположена проезжая часть для транспорта — железнодорожных составов и автомобилей.

Сейчас строительство готовится к очередному этапу: предстоит установка арочных сводов. Комментируя строительство моста, заместитель генерального директора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков заявил, что собраны нижние части каждой арки — так называемые затяжки.

«Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров», — уточнил он.

Как отменили в «СГМ-Мост», в сборке пролётов участвуют свыше пятисот инженеров и рабочих. Специалисты соединяют между собой изготовленные на заводе блоки — высокопрочными болтами и с помощью сварки. К настоящему моменту более 200 тысяч таких болтов закручено, выполнено почти четыре километра стыковых швов первой категории.

Напомним, транспортный мост через Керченский пролив между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла и Тузлинскую косу будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного, объединенных общей конструктивно-технологической схемой.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Строители приступили к сооружению морских пролетов Керченского моста

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Строительство Керченского моста
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