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На Среднем Урале в очередной раз объявлено штормовое предупреждение

Общество
До этого аномальные морозы в Свердловской области стояли в ноябре и в декабре 2016 года

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 11:06 — REGNUM  В Свердловской области синоптики объявили о штормовом предупреждении. По данным метеорологов в период с 7 по 11 февраля на Среднем Урале ожидается аномально холодная погода на 7−9 градусов ниже нормы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Минимальная температура воздуха ночью составит от минус 23 до минус 30 градусов, в низинах — минус 35−40 градусов», — говорится в сообщении.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций спасательное ведомство организовало мониторинг ситуации в регионе, а также направило уведомление главам муниципалитетов о предстоящей погодной аномалии, которые смогут принять дополнительные меры по недопущению аварий в период сильных заморозков. В свою очередь региональное МЧС подготовило 44 мобильных пункта обогрева, которые будут развёрнуты на дорогах области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в зимний сезон 2016 — 2017 года это уже третий случай аномального похолодания на Среднем Урале. Первые сильные заморозки, до 27 градусов ниже нуля, ударили ещё в середине ноября 2016 года. А аномально холодная погода в Свердловской области сохранялась до 20 ноября. Среднесуточная температура в эти дни была ниже нормы на 7 градусов. Тогда, из-за резкого похолодания произошёл обрыв газотроса, в результате чего порядка 117 тысяч жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга остались без света.

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Также штормовое предупреждение было объявлено накануне празднования Нового года. Аномально холодная погода на 7−13 градусов ниже нормы установилась в период 17 по 21 декабря 2016 года на севере Свердловской области. Тогда температура воздуха местами опускалась до минус 40 градусов по Цельсию. Помимо спасательных служб, которые подготовили мобильные пункты обогрева, на дороги области выехали усиленные патрули ГИБДД. В итоге было несколько сообщений о том, как сотрудники дорожной полиции выручали граждан, попавших в аварию на трассах в экстремальные холода.

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