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Магаданская область: топить котлы приходится с колёс

Общество
Депутат считает нужным уходить от такой опасной практики, и для сорвавших поставки угля подрядчиков предусмотреть уголовное наказание

Сеймчан, Магаданская область, 7 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  Из ситуации в посёлке Сеймчан Магаданской области, где от выбрасываемой котельной сажи недавно почернел снег, нужно делать выводы. Об этом заявил депутат регионального парламента Игорь Донцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, несвоевременные поставки угля тогда поставили весь жилфонд населённого пункта под угрозу «разморозки».

«Сейчас ситуация с поставками топлива на котельные такова, что в некоторых случаях топить котлы приходится, как говорится, с колес. Такая ситуация в условиях экстремальных морозов совершенно недопустима, — уверен Игорь Донцов. Он подчеркнул, что жители Сеймчана не должны выбирать между теплом и экологией: топить нужно только углём, к которому адаптирована котельная.

«Корень проблемы кроется в тарифах на перевозку топлива, — также высказал мнение Игорь Донцов. — Там, где расценки высоки, как в Омсукчане, Сусумане или Ягодном, проблем с завозом угля нет. В Среднеканском районе тариф один из самых низких на Колыме. В итоге мы получаем ситуацию, как в Сеймчане, когда транспортная компания, выигравшая тендер, сбросила и без того низкую цену, а потом не смогла обеспечить своевременную поставку топлива. В результате риску подверглись жизни сеймчанцев, под угрозой «разморозки» оказался весь жилфонд поселка. Я считаю, что в этой ситуации мы должны, ужесточить ответственность поставщиков за срыв завоза вплоть до уголовной».

Руководителей муниципалитетов депутат призвал серьёзней относится к формированию тарифов на грузоперевозки.

Напомним, в Сеймчане в январе почернел, покрывшись слоем золы, снег. Причиной ЧП стала смена топлива в котельной, которая не предназначена для топки «жирным» якутским углём. Котельную строили из расчёта, что топить ее будут углем с посёлка Аркагала, но его поставки были сорваны.

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