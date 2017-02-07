Калужских чиновников ждёт экзамен на знание законов

Калуга, , 10:30 — REGNUM Свыше 1000 государственных гражданских служащих органов исполнительной власти калужского региона в период с 8 февраля по 16 марта 2017 года пройдут тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции. Об этом 7 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по профилактике коррупционных правонарушений администрации губернатора Калужской области. Цель мероприятия — определение начального уровня профессиональных знаний служащих в антикоррупционной сфере.

Тест, состоящий из 35 вопросов, призван определить знания калужскими чиновниками основных понятий законодательства о противодействии коррупции, представления сведений о доходах и расходах, понятия конфликта интересов, обязанностей государственного гражданского служащего, соблюдения запретов и ограничений, получении подарков, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году правоохранительными органами Калужской области было выявлено 156 преступлений коррупционной направленности. По 268 сообщениям о коррупционных преступлениях возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица и в том числе в отношении 8 чиновников органов местного самоуправления и 8 должностных лиц государственных учреждений.