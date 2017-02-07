За убийство младенца оренбуржец приговорен к 9 годам строгого режима

Пытаясь успокоить полуторамесячного ребенка, молодой человек нанес ребенку по голове несколько ударов, которые оказались смертельными

Орск, Оренбургская область, , 10:33 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области суд признал виновным местного жителя в причинении смерти грудному ребенку. Процесс проходил в открытом режиме. Подсудимый свою вину признал и отметил, что не хотел убивать малыша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Октябрьском районном суде Орска.

В сентябре 2016 года супружеская пара отлучилась на некоторое время из дома, а присмотреть за двумя своими детьми попросила друга. Примечательно, что молодой человек проживал около года в квартире друзей и неоднократно оставался с несовершеннолетними. В тот день полуторамесячный мальчик сильно плакал, парень тщетно пытался его успокоить. Потом не выдержал, завернул в одеяло, бросил в кроватку и ударил несколько раз. Когда родители вернулись, малыш был уже мертв.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным правоохранительных органов, в 2015 году отмечен рост преступлений против детей в регионе: в 2014 году — 1135, в 2015 году — 1291 случай. В 11 случаях имело место причинение смерти по неосторожности, в трех — истязание ребенка, в шести — убийство.

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