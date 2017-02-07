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Чиновникам указали на незаконные мусорные свалки под Калугой

Общество
На калужской интерактивной карте мусорных свалок появились первые объекты
Свалка. Мусор
Ben_Kerckx
Свалка. Мусор

Калуга, 7 февраля 2017, 10:12 — REGNUM  Первые проблемные объекты с обозначением мусорных свалок появились на новой интерактивной карте Калужской области. Активисты калужского ОНФ зафиксировали сразу три мусорных участка в Ульяновском районе. Об этом 7 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаулин.

По его словам, первый зафиксированный «фронтовиками» объект располагается неподалеку от деревни Мелихово. Здесь накопленный за годы бытовой и строительный мусор разбросан на площади 0,5 гектара земли. Другая свалка, но меньшая по размерам, находится к северу от деревни Сорокино. Третий объект располагается юго-восточнее села Ульяново. Здесь еще два года назад, после фестиваля военно-исторической реконструкции, осталось много бытового мусора. Захламлены тысячи квадратных метров земли, что однако не беспокоит чиновников из местной администрации.

«Интерактивная карта является частью проекта ОНФ «Генеральная уборка». В 2016 году на «Форуме Действий» ОНФ президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин предложил создать интернет-карту, на которой любой неравнодушный гражданин страны имел бы возможность оставить информацию о незаконной мусорной свалке. Проект открыл новые возможности в повышении результативности и качества борьбы с мусорными свалками и мы надеемся, что к его реализации также активно подключатся неравнодушные жители нашего региона», — сказал Шаулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Только в 2016 году в Калужской области прокурорами выявлено более 50 несанкционированных мусорных свалок. В суды направлены исковые заявления об обязании органов местного самоуправления их ликвидировать.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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