В Самарскую область пришли сильные морозы

Самара, , 09:37 — REGNUM 7 февраля в Самарской области сохраняется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный 5−10 м/с, днем северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — 17, — 22 °C, местами до — 28 °C, днём — 15, — 20 °C, в Самаре ночью — 20, — 22 °C, местами до — 26 °C, днём — 15, — 17 °C, сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Циклонический вихрь, отметившись 5 февраля снегопадами и метелями в нашем регионе, сейчас медленно отходит на юг Урала. Однако его влияние сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь по ультраполярной оси, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь местами», — отметили специалисты Росгидромета.