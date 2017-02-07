Вторник, 07 Февраля 2017 года
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ФАС назвала сроки решения сотовыми операторами проблемы роуминга в РФ

Общество
В первом квартале будет решён вопрос по роумингу для въезжающих на территорию Крыма абонентов

Москва, 7 февраля 2017, 09:35 — REGNUM  Заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что руководство ФАС договорилось с российскими сотовыми операторами о решении вопроса национального роуминга к концу 2017 года. В первом квартале будут убраны наценки за роуминг для абонентов, въезжающих в Крым, пишет газета «Коммерсантъ».

Голомолзин заверил, что применительно к Крыму вопрос будет решён «кардинально». Для абонентов, въезжающих в этот российский регион, проблемы национального роуминга не будет уже в первом квартале. А в целом по России вопрос решится до конца года.

Представитель ФАС отметил, что по договорённости с сотовыми операторами, перестанет существовать «внутрисетевой роуминг». Операторы мобильной связи должны в итоге придти к тому, чтобы «тарифы не отличались в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети».

Упомянул Голомолзин и о ситуации с международным роумингом. В этом вопросе должен работать принцип «в роуминге как дома». По теме международного роуминга проходят консультации сотовых операторов с рабочей группой при ФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с середины июня на всей территории Европейского союза планируют убрать оплату за роуминг. Вопрос решается за счёт соглашения об «оптовых» ценах, которые мобильные операторы будут применять между собой для предоставления услуг роуминга.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС отменит оплату за роуминг

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Сотовая связь
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