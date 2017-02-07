Карантин продолжается: В Астрахани занятия приостановлены уже в пяти школах

Астрахань, , 09:34 — REGNUM В Астраханской области в ряде образовательных учреждений по-прежнему школьники не ходят на занятия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 7 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ, по причине которых более 20% учащихся остаются дома, учебный процесс полностью приостановлен в трех школах Астрахани — №№ 49,23 и 12, а также в прогимназии №1» областного центра и астраханском губернском колледже.

Кроме того, ограничительные мероприятия введены и по области — на карантин закрыты Верхнекалиновская и Яксатовская средние школы Приволжского района, три детсада в поселке Лиман и селе Три протоки Приволжского района, в селе Зензели Лиманского района.

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Учеников закрытых на карантин школ Астрахани обучат дистанционно

Межу тем, по данным ведомства, на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость ОРВИ и гриппом как в Астраханской области, так и в Астрахани по населению в целом была ниже недельных порогов — на 13,9% и 22,4% соответственно.

Как отметили в управлении, эпидпороги ниже нормы во всех возрастных группах. Но регистрируется спорадическая заболеваемость, в основном среди неорганизованных детей.

Не снижается количество госпитализированных в инфекционные стационары граждан — в период с 30 января по 5 февраля на больничной койке оказались 417 человек. Это 6,5% от общего числа заболевших.

За шестую неделю текущего года в структуре положительных находок вирусы гриппозной этиологии составили 100% в том числе грипп В — 18,7%, грипп А (Н3N2) 6,3% от общего количества обследованных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани и Астраханской области на прошлой неделе из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин были закрыты десять школ и детсадов.