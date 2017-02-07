Вторник, 07 Февраля 2017 года
09:45:26 МСК

Карантин продолжается: В Астрахани занятия приостановлены уже в пяти школах

Общество
Эпидпороги по заболеваемости планомерно снижаются

Астрахань, 7 февраля 2017, 09:34 — REGNUM  В Астраханской области в ряде образовательных учреждений по-прежнему школьники не ходят на занятия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 7 февраля, из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ, по причине которых более 20% учащихся остаются дома, учебный процесс полностью приостановлен в трех школах Астрахани — №№ 49,23 и 12, а также в прогимназии №1» областного центра и астраханском губернском колледже.

Кроме того, ограничительные мероприятия введены и по области — на карантин закрыты Верхнекалиновская и Яксатовская средние школы Приволжского района, три детсада в поселке Лиман и селе Три протоки Приволжского района, в селе Зензели Лиманского района.

Также по теме: Грипп: Десять школ и детсадов в Астраханской области закрыты на карантин

Учеников закрытых на карантин школ Астрахани обучат дистанционно

Межу тем, по данным ведомства, на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость ОРВИ и гриппом как в Астраханской области, так и в Астрахани по населению в целом была ниже недельных порогов — на 13,9% и 22,4% соответственно.

Как отметили в управлении, эпидпороги ниже нормы во всех возрастных группах. Но регистрируется спорадическая заболеваемость, в основном среди неорганизованных детей.

Не снижается количество госпитализированных в инфекционные стационары граждан — в период с 30 января по 5 февраля на больничной койке оказались 417 человек. Это 6,5% от общего числа заболевших.

За шестую неделю текущего года в структуре положительных находок вирусы гриппозной этиологии составили 100% в том числе грипп В — 18,7%, грипп А (Н3N2) 6,3% от общего количества обследованных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани и Астраханской области на прошлой неделе из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин были закрыты десять школ и детсадов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в «чёрный список» вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
«Расти рублю не даст Минфин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
ещё главное