Вторник, 07 Февраля 2017 года
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В Нанкине появится первый в Азии «Вертикальный лес»

Общество
Проект будет завершен к 2018 году
«Вертикальный лес»
Иллюстрация: People.cn
«Вертикальный лес»

Нанкин, Китай, 7 февраля 2017, 09:30 — REGNUM  Власти китайского Нанкина подтвердили информацию о начале строительства уникального архитектурного комплекса, автором которого является известный итальянский архитектор Стефано Боери. «Вертикальный лес», или как его называют в Китае «Зеленый небоскреб» позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, а также станет новой «визитной карточкой» Нанкина.

Первый «Вертикальный лес» был построен в 2014 г. в Милане. Две башни «Bosco Verticale» были признаны лучшими небоскребами 2014 года, получив премию International Highrise Award, вручаемую каждые два года Музеем архитектуры во Франкфурте. На двух башнях расположены несколько тысяч растений, в том числе деревьев, которые эквиваленты 7 кв. км леса, пишет «Чжунго синьвэнь».

Построенные в Нанкине «зеленые» башни станут первыми в Азии. Власти Шанхая и Чунцина уже заинтересовались деталями проекта, вероятнее всего, аналогичные комплексы появятся там до 2020 г.

Нанкинский «Вертикальный лес» будет состоять из 1100 деревьев 23 видов и более 2500 небольших растений и кустарников. Две башни смогут поглощать до 25 тонн СО2 ежегодно, а также производить не менее 132 куб. фунтов кислорода ежедневно. Проект будет завершен к 2018 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, технологии, лежащие в основе очистительных башен из Дании, не способны удовлетворить потребности, стоящие перед жителями Пекина. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Бюро экологической безопасности Пекина. В начале октября известный инженер и дизайнер Даан Роозегаарде привез в Китай свою последнюю разработку — башни, способные очистить воздух от вредных частиц РМ2,5. Власти КНР изучили конструкцию устройства и решили не закупать инженерное решение из Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейские башни не смогут избавить Пекин от смога

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