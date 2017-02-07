Обжалован оправдательный приговор йогу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Оправдательный приговор, вынесенный мировым судом в Санкт-Петербурге по делу преподавателя йоги Дмитрия Угая, обжалован. Автором просьбы об отмене приговора стал участковый уполномоченный 76 отдела полиции Арсен Магомедов. Именно в этот отдел Угай и был доставлен в октябре 2016 года после задержания в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где он читал лекцию о пользе йоги. Угая заподозрили в нарушении «закона Яровой».

«С указанным постановлением не согласен, считаю его незаконным и необоснованным», — цитирует агентство «Росбалт» апелляционную жалобу участкового, направленную в Смольнинский районный суд Петербурга. Сам Дмитрий Угай также подтвердил агентству информацию об обжаловании. «Участковый Арсен Магомедов подал апелляцию в Смольнинский районный суд. Дата заседания пока не назначена», — сказал лектор йоги.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Угай обвинялся в правонарушении по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Согласно поправкам, внесенным в КоАП по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, йогу грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Однако мировой суд 18 января 2017 года не нашел в лекции Угая признаков незаконной миссионерской деятельности и постановил прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения.

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