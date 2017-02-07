В Британии у лабрадора родился зеленый щенок
Малыш получил кличку Фифи в честь принцессы Фионы из «Шрека»
Лондон, 7 февраля 2017, 08:35 — REGNUM В Великобритании на свет появился щенок лабрадора-ретривера с зеленой шерстью. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказали владельцы, у коричневого лабрадора по кличке Милли родилось несколько щенков. Все они имеют палевый окрас, кроме одного малыша, который появился на свет очень темным. Позже хозяева заметили, что шерсть щенка — зеленого оттенка.
Необычный цвет шерсти щенка объясняется повышенным содержанием в плаценте собаки биливердина — промежуточного продукта распада гемоглобина. Спустя несколько недель окрас щенка должен стать обычным.
Маленький лабрадор получил кличку Фифи в честь принцессы Фионы, персонажа мульфильма «Шрек». Когда щенки подрастут, их выставят на продажу.
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