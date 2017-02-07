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Последний полёт рухнувшего под Сочи Ту-154 смоделировали на компьютере

Общество
Математическая модель призвана помочь специалистам установить причину трагедии

Москва, 7 февраля 2017, 08:30 — REGNUM  Причины, которые привели к трагической гибели самолета Минобороны Ту-154 под Сочи, пока остаются на уровне предположений. Появившуюся в первые дни после авиакатастрофы версию об ошибке военных летчиков, преждевременно убравших закрылки воздушного судна, официальные расследователи — Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны и Межгосударственный авиакомитет — не подтверждали, но и не опровергали. Для того, чтобы сделать точные и однозначные выводы, экспертам предстоит восстановить всю систему управления закрылками самолета из поднятых со дна Черного моря обломков, пишет газета «КоммерсантЪ» 7 февраля.

Также по теме: На месте крушения Ту-154 в Чёрном море найдено семь фрагментов тел

40 дней со дня трагедии: В Сочи вспоминают жертв крушения ТУ-154

С помощью этого можно будет аргументированно доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками или, наоборот, однозначно исключить их, предполагает источник издания. Однако вещдоков может не хватить. Тогда разобраться в произошедшем специалистам поможет компьютерная модель последнего полета военного самолета, уже созданная гражданскими экспертами.

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В математической модели последнего полета Ту-154 заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Это позволит увидеть точную картину падения воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Миноброны РФ упал в Черное море близ Сочи 25 декабря прошлого года спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.

Поиски тел погибших и фрагментов воздушного судна продолжаются. В начале февраля водолазы обнаружили и подняли со дна моря 78 обломков самолёта и семь фрагментов тел погибших.

Ведётся расследование, в котором принимает участие Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Окончательная версия причин авиакатастрофы пока не названа.

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