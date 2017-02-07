Богослужением отметят сахалинцы годовщину расстрела в храме

Три года назад вооруженный преступник расстрелял в Воскресенском храме островной столицы монахиню и прихожанина

Южно-Сахалинск, , 08:02 — REGNUM Жители Южно-Сахалинска отметят поминальным богослужением третью годовщину расстрела в Воскресенском храме, передает корреспондент ИА REGNUM

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9 февраля 2014 года сотрудник одной из охранных фирм Южно-Сахалинска, Степан Комаров, бывший военный, получив служебное оружие, ворвался в храм, в котором незадолго до этого закончилась литургия в честь Новомучеников, погибших за веру. В храме находились люди. По словам очевидцев, Комаров закричал им: «Убирайтесь отсюда!». Когда люди побежали к выходу, он начал стрелять им в спины. В результате стрельбы погибла монахиня Людмила Пряшникова и прихожанин храма Владимир Запорожец. Расстреляв людей, преступник принялся стрелять по иконам. На страничке Комарова в социальной сети были обнаружены записи, свидетельствующие о его враждебном отношении к православной церкви

Суд признал Комарова виновным, назначив ему в виде наказания 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и обязав выплатить компенсации семьям погибших в размере 7,5 миллиона рублей.

Поминальные богослужения в храме возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Поминальные богослужения посетит сын убитой монахини Людмилы — игумен Филарет Пряшников, ныне клирик Санкт-Петербургской митрополии, — сообщило ИА Сахалин. Инфо

ИА REGNUM сообщало, что преступника задержали почти сразу — он не оказывал сопротивления, просто сидел на полу храма, обхватив руками голову. Как выяснили следователи, в момент совершения чудовищного преступления, Комаров был пьян.