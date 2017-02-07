Вторник, 07 Февраля 2017 года
09:47:30 МСК

Екатеринбурженка прописала 263 иностранца в 15-метровой комнате

Общество
Уголовное дело направлено в суд

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 08:15 — REGNUM  В Екатеринбурге местная жительница Марина Мирсаитова осуществила фиктивную постановку на учёт 263 иностранных граждан по месту своего жительства в комнате имеющей жилую площадь 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По версии следствия, Марина Мирсаитова поставила иностранцев на учёт в период с сентября по декабрь 2016 года, при этом зарегистрированные граждане заплатили ей каждый по 500 рублей. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, а уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда житель Екатеринбурга представил ложные сведения о том, что в его квартире постоянно проживают иностранные граждане, для того, чтобы в дальнейшем поставить их на учёт. На самом деле, они не проживали на его жилплощади, а за «услугу» передавали ему денежное вознаграждение. Таким образом, гражданин прописал 44 иностранца. На этот шаг, по словам мужчины, он пошёл из-за тяжёлого материального положения. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, а в июне 2016 года он был приговорён к денежному штрафу в размере 140 тысяч рублей.

Чуть ранее, в мае 2016 года к 100-тысячному штрафу была приговорена жительница Нижнего Тагила. Она фиктивно прописала в своей квартире 11 иностранцев для постановки на миграционный учёт. В суде женщина пояснила, что таким образом намеревалась помочь родственникам обустроиться в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбуржец оштрафован за фиктивную постановку на учет 44 иностранцев

Читайте развитие сюжета: Свердловчанке присудили 100-тысячный штраф за фиктивную прописку мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в «чёрный список» вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
«Расти рублю не даст Минфин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
ещё главное