Екатеринбурженка прописала 263 иностранца в 15-метровой комнате

Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница Марина Мирсаитова осуществила фиктивную постановку на учёт 263 иностранных граждан по месту своего жительства в комнате имеющей жилую площадь 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По версии следствия, Марина Мирсаитова поставила иностранцев на учёт в период с сентября по декабрь 2016 года, при этом зарегистрированные граждане заплатили ей каждый по 500 рублей. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, а уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда житель Екатеринбурга представил ложные сведения о том, что в его квартире постоянно проживают иностранные граждане, для того, чтобы в дальнейшем поставить их на учёт. На самом деле, они не проживали на его жилплощади, а за «услугу» передавали ему денежное вознаграждение. Таким образом, гражданин прописал 44 иностранца. На этот шаг, по словам мужчины, он пошёл из-за тяжёлого материального положения. Было возбуждено и расследовано уголовное дело, а в июне 2016 года он был приговорён к денежному штрафу в размере 140 тысяч рублей.

Чуть ранее, в мае 2016 года к 100-тысячному штрафу была приговорена жительница Нижнего Тагила. Она фиктивно прописала в своей квартире 11 иностранцев для постановки на миграционный учёт. В суде женщина пояснила, что таким образом намеревалась помочь родственникам обустроиться в России.

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