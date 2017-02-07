Меланья Трамп подала повторный иск в $150 млн к Daily Mail

Нью-Йорк, США, , 07:32 — REGNUM В США адвокаты супруги президента страны Дональда Трампа вновь подали иск к изданию Daily Mail за статью о якобы работе Меланьи Трамп до брака в сфере эскорт-услуг, сообщает Associated Press (AP).

Производство по первому иску было прекращено судом Мэриленда в связи с тем, что суд не обладал надлежащей юрисдикцией для решения дела — ответчик располагается в Великобритании. Иск подан повторно, на этот раз в суд штата Нью-Йорк.

Иск о клевете содержит требование возместить ущерб репутации Меланьи Трамп в $150 млн. Отмечается, что в Нью-Йорке у издания Daily Mail есть филиал.

Ранее Daily Mail опубликовал статью, в которой утверждалось, что приехав в Нью-Йорк из Словении Меланья якобы подрабатывала проституцией. Издание утверждает, что источниками материалов стали публикации в словенской прессе.

Многие британские и американские издания перепечатали статью и удалили ее после того, как СМИ были предупреждены о возможном иске за распространение ложных слухов. Inquisitr, Bipartisan Report и другие издания удалили свои материалы и принесли извинения. Daily Mail тоже удалила статью, но извиняться не стала.