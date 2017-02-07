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Рэпер Game осужден за нападение на полицейского

Общество
Стычка произошла в 2015 году во время игры в баскетбол

Лос-Анджелес, США, 7 февраля 2017, 06:08 — REGNUM  В США за нападение на полицейского осужден рэпер Джейзион Террелл Тэйлор, двукратный номинант премии «Грэмми», известный как Game, передает Associated Press 7 февраля.

Суд Лос-Анджелеса присудил исполнителю наказание в виде 120 часов общественных работ и шести месяцев лишения свободы условно.

Сообщается, что стычка между рэпером и полицейским, который не был при исполнении, произошла в 2015 году, во время игры в баскетбол.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэперу Coolio в США предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия

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Нападения на полицейских
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