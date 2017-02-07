Рэпер Game осужден за нападение на полицейского
Стычка произошла в 2015 году во время игры в баскетбол
Лос-Анджелес, США, 7 февраля 2017, 06:08 — REGNUM В США за нападение на полицейского осужден рэпер Джейзион Террелл Тэйлор, двукратный номинант премии «Грэмми», известный как Game, передает Associated Press 7 февраля.
Суд Лос-Анджелеса присудил исполнителю наказание в виде 120 часов общественных работ и шести месяцев лишения свободы условно.
Сообщается, что стычка между рэпером и полицейским, который не был при исполнении, произошла в 2015 году, во время игры в баскетбол.
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