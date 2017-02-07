Минобороны: ООН и МККК направили гумконвой в сирийскую провинцию Хомс

Москва, , 05:56 — REGNUM Центр по примирению враждующих сторон 2 февраля провёл шесть гуманитарных акий в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в городе Алеппо (в районе Аль-Басель-Шейх-Наджар, в школах районов Аль-Фирдаус и Ашрафия, мечетях в районах Аль-Хамдания-1 и Старый Алеппо), а также в населённом пункте Маараба провинции Дамаск мирным жителям было передано 3,5 тонны хлеба и 400 продовольственных наборов.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 2,9 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,3 тонны.

Также сообщается, что российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дей-эз-Зор было доставлено 20,7 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Кроме этого, в населённый пункт Телль-Биса провинции Хомс 6 февраля был направлен гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 41 автомобиля.

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