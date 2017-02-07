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Минобороны разработало правила эксплуатации государственных беспилотников

Общество
Правила будут обязательны для выполнения всеми федеральными ведомствами

Москва, 7 февраля 2017, 05:42 — REGNUM  Минобороны России разработало правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов для всех федеральных органов исполнительной власти. Пишет 7 февраля газета «Известия».

По информации издания, документ, который в настоящее время проходит согласование в профильных ведомствах, регламентирует практически все аспекты применения беспилотников — от их технического обслуживания и правил воздушного движения до времени отдыха операторов и действий при опасных погодных явлениях.

В частности, документ содержит «требования к личному составу расчётов беспилотных летательных аппаратов, руководству полётами, организации, обеспечению и выполнению полетов». Также прописываются «особенности полётов в различных условиях и ситуациях».

Отмечается, что Минобороны внесло в проект и ряд новых юридических определений, таких как «боевой полет» и «боевое применение».

Согласно проекту, правила будут «обязательны для выполнения всеми формированиями беспилотной авиации федеральных органов исполнительной власти». а в случае нарушений положений должны будут приниматься незамедлительные меры для их пресечения.

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