В США осужден баскетболист Дэннис Родман

Санта-Ана, США, , 05:20 — REGNUM Баскетболист Дэннис Родман, осужден в США за аварию и вождение без прав — пятикратный чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации проведет 30 три года будет находиться под опекой полиции, передает Associated Press 7 февраля.

Сообщается, что ранее предъявленное обвинение в нападении на полицейского и попытку бегства с места аварии было заменено на более мягкое в ходе суда. Также не было доказано вождение в пьяном виде или в состоянии наркотического опьянения.

Дэннис Родман, обладатель пяти чемпионских перстней 1989, 1990, 1996, 1997 и 1998 годов, известен не только своей игрой, но и проблемами с законом, а также экстравагантным поведением. Родман являлся подсудимым по делу об изнасиловании, но был оправдан, подозревался в употреблении наркотиков. Известно также, что в марте 2013 года Родман посетил Северную Корею, где «подружился» с лидером страны Ким Чен Ыном.