Число умерших в 2016-м приморцев на 11% превысило число родившихся

Владивосток, , 04:20 — REGNUM В Приморском крае по состоянию на 1 января 2017 года на постоянной основе проживает 1 924 554 человека, из них почти 1,5 миллиона горожан и свыше 400 тысяч сельских жителей. Число умерших над родившимися за год увеличилось на 4,8%. Показатель младенческой смертности по сравнению уменьшился, да и детей родилось меньше, нежели в позапрошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Приморскстате.

Согласно последним данным, за 2016 год в Приморье родилось 23,6 тысячи детей, что на 3,8% меньше показателя 2015 года. Число умерших на 11% превысило число родившихся, в то время как в 2015 году число умерших превысило число родившихся на 6,2%.

На 24,2% вырос показатель смертности от болезней эндокринной системы, на 14,2% — нервной системы, в 2,8 раза — от старости. Число смертей от болезней органов дыханий сократилось на 17,4%, инфекционных и паразитных заболеваний — на 10,5%, от внешних причин — на 9,2%.

Мужская смертность на 15,1% превысила женскую и составила 14 тысяч человек. Показатель младенческой смертности в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился на 16,9% и составил 6,4 детей в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся.

С начала прошлого года в органах ЗАГС зарегистрировано 15,2 тысяч браков, что на 11,4% меньше, чем было в позапрошлом году. На 1 тысячу заключённых браков пришлось 610 разводов, что на 49 больше показателя 2015 года.

Из других субъектов России число прибывших в Приморский край за 2016 год составило 20,8 тысяч человек, рост — 3,2%. Из других стран в Приморье приехало 12,1 тысяч человек, рост — 0,8%. В другие регионы РФ из Приморья выехало 25,3 тысяч человек, показатель снизился на 0,4. В другие страны уехали 10,9 тысяч человек или на 13,2% больше, нежели в позапрошлом году.