Китай докажет папе римскому, что не изымает органы казненных заключенных

Рим, , 00:31 — REGNUM Делегация Китая во главе с бывшим заместителем министра здравоохранения Хуаном Цзефу прибыла в Рим для переговоров в Ватикане — китайские чиновники намерены рассказать о ходе реформы, запретившей трансплантацию органов у казненных заключенных, передает Associated Press 7 февраля.

Как сообщил Цзефу журналистам, реформы в программе трансплантации органов Китая продвигались медленно и «очень трудно», однако в деле запрета принудительной трансплантации органов страной достигнут «значительный прогресс».

«С 1 января 2015 года донорство от добровольных доноров стало единственным законным источником для трансплантации органов», — сообщил чиновник.

По словам Цзефу, еще в 2011 году в 90% трансплантаций использовались органы казненных заключенных, однако позднее Китай начал поэтапный отказ от этой практики, который был завершен к 2015 году. С 2015 до 2016 года число добровольных доноров органов в КНР увеличилось на 50%, до 4080 человек — китайский чиновник считает, что за пять лет Китай сможет опередить по этому показателю США.

Выступление Цзефу по вопросу трансплантации органов в Китае на конференции в Ватикане запланировано на сегодня.