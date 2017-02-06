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В Зауралье определяют лучших людей региона

Общество
Стартовал ежегодный выбор общественных лидеров Курганской области

Курган, 6 февраля 2017, 21:14 — REGNUM  В Курганской области стартовало всенародное интернет-голосование за лучших людей региона. Десятый год жители Зауралья выбирают выдающихся земляков, достойных звания «Цвет России. Персона года», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проект «Цвет России» — это поиск, продвижение и поощрение подлинных лидеров общественного мнения региона, — говорит создатель и руководитель проекта, редактор портала «Очевидец Медиа» Юлия Васильева. — Российские регионы, особенно так называемые малые города, сельские территории остро нуждаются в обновлении когорты общественных деятелей, лидеров социальной активности, в привлечении в лидерское сообщество «свежей крови», новых смелых персон с ярким острым мнением по поводу развития общества и решения стоящих перед ним задач, с новыми креативными, нестандартными проектами и предложениями. На протяжении десяти лет проект «Цвет России» выявляет созидателей, профессионалов, героев курганской земли, которые делают своим трудом и поступками нашу жизнь лучше. Ни одно из наших торжественных награждений не обходится без чествования ветеранов Великой Отечественной войны и героев локальных конфликтов. В этом году радует увеличение числа молодых номинантов. Есть кому доверить будущее Зауралья!».

Юлия Васильева подчеркивает, что все десять лет своей жизни проект «Цвет России» реализуется силами гражданских активистов, волонтеров — без административной поддержки. По её словам, интернет-голосование — непредвзятое.

«Общественный проект «Цвет России. Персона года» зарекомендовал себя как эффективный поисковик подлинных лидеров общественного мнения региона, — считает лидер Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. — Проект смог консолидировать активистов и неравнодушных граждан вокруг идеи развитого гражданского общества России, вокруг идеи России как сильного процветающего государства, где главной ценностью является человек и качество его жизни».

Претендентов на 21 номинацию премии «Цвет России. Персона года» выбирает экспертное сообщество, в которое входит более 100 известных в регионе людей из различных сфер — науки, медицины, образования, культуры, бизнеса, промышленности, финансов, журналистики. По их мнению отбираются пять номинантов. И каждый достоин звания лучшего представителя Зауралья. Номинации говорят сами за себя — «Гражданский подвиг», «Гражданские инициативы», «Люди земли», «Профессионал», «Культура», «Спортсмен года», «Промышленность», «Команда года», «Бизнес-прорыв» и другие.

«В голосовании обычно принимает участие около 30−35 тыс. человек. География голосующих — не только регион, но вся Россия и даже мир, — говорит руководитель «Цвета России. Персона года» Юлия Васильева. — Победителей общественного голосования традиционно ждет торжественная церемония награждения в одном из лучших залов региона. Мы планируем пригласить к участию в церемонии около 200 гостей. К освещению мероприятия традиционно привлекаются региональные и федеральные средства массовой информации. На юбилейную церемонию награждения приглашены общественные деятели из других регионов страны — Москвы, Чеченской республики, Ставропольского и Красноярского краев, соседних Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и других».

Отметим, что юбилей премии, чествующей лучших людей Зауралья, поддержал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. «Проект «Цвет России» уникален тем, что аккумулирует людей разных возрастов и разных профессий, — считает глава Зауралья. — Для меня как губернатора такие проекты очень ценны тем, что воплощают в жизнь идею единства общества, бизнеса и власти. Это три кита, на которых базируется гражданское общество России. Прекрасно, что данный общественный проект реализуется, главным образом, силами независимого СМИ. Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, независимые СМИ в регионах — «это реальный инструмент улучшения жизни в стране и это реальный способ строительства подлинно демократического государства в России».

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