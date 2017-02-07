Архитектурное наследие Челябинска — «бизнес превыше всего»: интервью

Челябинск, , 11:23 — REGNUM В Челябинске за последние 30 лет было уничтожено 33 объекта культурного наследия. Такую цифру приводят защитники исторического города. Причем специалисты отмечают, что это лишь те здания, которые находятся в списках. Часть объектов была утрачена так и не попав в реестры.

За 50-летний период утраченных объектов еще больше, их число доходит до полусотни. Среди них дома по улице Васенко, 2, Елькина 9, 34, 50, 66а и 68, 8 Марта 62, Кирова, 79 и 117, Карла Маркса 20, 25, 30, 38, 41, 46, 54 и 57 и других.

Всего старинных домов в городе порядка 300. На текущий момент историческому центру Челябинска нанесен огромный урон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил челябинский краевед, руководитель инициативной общественной группы «АрхиCтраж» Юрий Латышев.

27 января 2016 года завершился всероссийский конкурс на лучшую концепцию сохранения и развития центра Челябинска. Проект победителей — компании «DE ARCHITEKTEN CIE», был воспринят неоднозначно, в первую очередь потому, что основное внимание было уделено «обновлению» центра города, в то время как его сохранение было в очередной раз отодвинуто на второй план.

Предполагается, что вместо старых зданий будут построены новые, современные и функциональные. Однако в столице Южного Урала вопросы со старинными зданиями решаются и без того поразительно быстро и, к сожалению, не в пользу их сохранения, говорит Юрий Латышев. О проблемах и перспективах исторического Челябинска он рассказал в интервью ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Юрий Владимирович, ситуация с сохранением и защитой историко-культурного наследия в Челябинске достаточно сложная. За последние годы было утрачено несколько объектов культурного наследия, однако никто из виновных не понес сколь-нибудь существенного наказания. С чем это связано?

В «новой» России коррупция в области сохранения памятников истории и культуры началась в 1990-е годы. В Челябинске в это время много участков со старинными зданиями в исторической части города попало в частные руки. Я был бы очень рад, если бы при передаче этих зданий соблюдались все требования законодательства по охране памятников истории и культуры, которые по действующему федеральному закону №73-ФЗ называют объектами культурного наследия. Увы, в ряде случаев не только не оформлялись охранные обязательства на передаваемые в частную собственность здания, но порой новый собственник даже не знал, что он стал владельцем исторического здания. Вероятно, это было выгодно чиновникам, оформляющим договоры купли-продажи.

В результате, собственники исторических зданий спокойно их сносили, перепродавали, перестраивали. Урон историческому центру Челябинска был нанесен огромный, но практически никого не наказали. Штрафы за уничтожение и повреждение памятников истории и культуры были просто смешные, в несколько тысяч рублей.

ИА REGNUM: Что-нибудь изменилось с окончанием «девяностых»?

В ХХI веке к уничтожению исторических зданий подключились и сами чиновники. В середине 2000-х годов из перечня охраняемых памятников истории и культуры были необоснованно и незаконно исключены десятка два старинных зданий. Оформлялись «липовые» и халтурные историко-культурные экспертизы, на основании которых памятники не только вычеркивались из перечня выявленных объектов культурного наследия, но и уничтожались.

Но даже составление «липовых» экспертиз городским чиновникам показалось слишком хлопотным. В 2009—2012 годах были подписаны распоряжения о сносе трёх исторических зданий, одно из которых до сих пор числится в государственном реестре (здание по улице Цвиллинга, 1), а два других — в перечне выявленных объектов культурного наследия (дома по ул. Труда, 73 и ул. Красноармейской, 68).

Для того, чтобы перевести эти здания в реестр объектов культурного наследия регионального или федерального значения или исключить из реестра или перечня выявленных объектов в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ от 25 июня 2002 года, необходимо было выполнить историко-архитектурную экспертизу. Однако проведение такой экспертизы в планы чиновников не входило.

ИА REGNUM: Как на это реагировали представители ведомств, в чьи задачи входит защита нашего культурного наследия?

Чиновники министерства культуры Челябинской области, которые отвечали в эти годы за охрану объектов культурного наследия, прикрыли формальными бумажками позорные факты уничтожения памятников истории и всё. Была реальная возможность наказать виновных, но чиновники министерства культуры Челябинской области то ли специально, то ли по халатности этой возможностью не воспользовались.

В дальнейшем никто больше не интересовался: была ли проведена проверка незаконных действий городских чиновников работниками прокуратуры, какие ее результаты, почему не возбудили уголовное дело.

И ещё более печально то, что необходимость сноса этих зданий ради расширения улиц в тех местах, где они находились, в двух случаях очень сомнительна, а на месте дома по улице Красноармейской, 68 до сих пор пустырь, который никогда не будет застраиваться.

Поэтому сами решайте, есть во всех этих трех случаях элементы коррупции или нет. Как говорится, поставим на голосование. У нас же демократическая страна.

ИА REGNUM: Расскажите об объектах культурного наследия, которые были утрачены в последние годы.

Осенью 2009 года было значительно разрушено здание бывшей чаеразвесочной фабрики на ул. Васенко (объект культурного наследия регионального значения). Завели уголовное дело, часть которого была то ли похищена, то ли уничтожена. Дело прикрыли, виновных не нашли, точнее «прикрыли» истинных уничтожителей. Это коррупция или что-то другое?

В декабре 2013 года полностью снесено здание на ул. Карла Маркса, 41. И опять дело прикрыли на том основании, что иностранные рабочие, непосредственно уничтожавшие памятник, удрали за границу. Полиция даже не сделала попытку объявить их в розыск!

В апреле 2014 года было частично разрушено здание на ул. Труда, 97 (на момент сноса — выявленный объект культурного наследия). Редкий случай, когда полиция после долгой раскачки довела дело до суда, а виновник разрушения похоже осознал, что поступил неправильно, и готов сохранить и восстановить памятник истории и культуры. Дай Бог, чтобы это произошло (я атеист, но поставлю обязательно свечку, если здание восстановят).

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2015 год прошел без потрясений в области охраны памятников истории и культуры в Челябинске. А летом 2016 году опять два печальных случая.

В начале июля 2016 года священник Михаил Горбунов организует снос старинного здания, которое в 1992 году было передано РПЦ. Остались две стены. Священника оштрафовали на 20 тыс. рублей. Не знаю, осознал ли он свою вину. Очень сомневаюсь, так как летом во время беседы с ним вскоре после разрушения здания на мою реплику о нарушении федерального законодательства Михаил Горбунов заявил «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Грустно такое слышать от православного священника.

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В конце августа 2016 года было практически полностью уничтожено одно из зданий комплекса бывшего войскового остановочного пункта на ул. Монакова. Это здание попало в частные руки. Собственник утверждает, что его вовремя не оповестили об исторической ценности здания. Может быть, но, когда от здания ещё оставалось 60−70% его стен, представителю собственника под видеозапись объяснили, что это памятник истории и культуры, с чем он согласился. Тем не менее, снос здания продолжился. Плохо и то, что оставшиеся три здания из комплекса войскового остановочного пункта остаются бесхозными. Принадлежат они министерству обороны, чиновникам которого, похоже, глубоко наплевать на этот памятник истории и культуры. Так, за пять месяцев они так и не обеспечили охрану исторических зданий. А в них сейчас обосновались бомжи и наркоманы. Это нормально? Может быть, это и не относится к коррупции. Это просто пример беспредельного равнодушия к памятниками истории и культуры.

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ИА REGNUM: Можно ли что-то противопоставить этому равнодушию в условиях, когда им порой страдают даже чиновники, ответственные за охрану исторических зданий?

На прошлой неделе я встречался с военным прокурором Челябинского гарнизона. Прокурор в курсе проблем с заброшенными старинными зданиями бывшего войскового остановочного пункта и бывшего танкового училища. В настоящее время госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области готовит письма в адрес ФГКУ «Приволжско-Уральского ТУИО» Министерства обороны России — собственника этих зданий, начальнику Челябинского военного гарнизона — представителю собственника в Челябинске и военному прокурору Челябинского гарнизона с требованием о принятии срочных мер по выполнения требований федерального закона 73-ФЗ в части сохранения памятников истории и культуры — комплекса зданий войскового остановочного пункта.

ИА REGNUM: И все же какие основные мотивы сподвигают тех, кто разрушает объекты культурного наследия?

В основном, бизнес-интересы. И, конечно, это происходит из-за попустительского отношения челябинских властей. Создается определенная атмосфера, при которой заявлению о том, что есть история, есть исторические здания и их нужно сохранять, оказывается мощное противодействие со стороны чиновников, которые считают, что все это «ерунда». С таким отношением, к сожалению, подходили к вопросам сохранения истории все высокопоставленные чины и города, и области. Для всех них это было третьестепенно.

Но все же в последнее время меня радует отношение к сохранению истории президента РФ Владимира Путина. Все-таки его заявления о необходимости сохранения и бережного отношения к культуре и истории меня обнадеживают.

ИА REGNUM: Кстати, даже не все граждане понимают, зачем нужны старинные дома, для чего их сохранять, не проще ли построить вместо них что-то современное…

Посмотрите, тут опять же несколько аспектов. Есть и экономические, и культурные моменты, но многие не понимают. Что нас привлекает, когда мы приезжаем в город? Либо суперсовременные здания, шикарные, но у нас такого в Челябинске нет, либо наша история, объекты с историческим содержанием, с дыханием эпохи, несущие какую-то информацию, историю. И главное, человек может тысячу раз прочитать, увидеть на фотографии, но это совершенно другое. Многие челябинцы не имеют возможности, необходимости куда-то ездить, путешествовать, но здесь у нас имеется своя история, к которой может прикоснуться практически каждый. Только непосредственный контакт, непосредственное созерцание, дает полноту представления, обогащает знанием и пониманием, и остается в памяти. Архитектура, особенно старинная, со своим уникальными атрибутами, нюансами, — это язык, на котором с нами из прошлого разговаривают наши предки. Поэтому не нужно отказываться от нашей истории, от культурного обогащения, это необходимо передать нашей молодежи.