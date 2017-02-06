В Новгородской области на карантин по гриппу закрыты две школы

Великий Новгород, , 19:14 — REGNUM По данным на сегодня, 6 февраля, в Новгородской области приостановлена образовательная деятельность в двух школах — в Великом Новгороде и Марёвском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на карантин закрыты ещё 23 класса девяти школ, а также две группы в двух детских садах Великого Новгорода и села Поддорье.

С 30 января по 5 февраля ведомство отмечает небольшой рост заболеваемости относительно предыдущей недели (на 3%), без превышения эпидемических порогов среди совокупного населения.

Превышен эпидпорог среди детей до двух лет — на 16,7% и среди детей в возрасте 7−14 лет — на 9,8%. В целом по области за неделю зарегистрировано 4854 случая гриппа и ОРВИ, в медицинские организации госпитализировано 63 больных — больше, чем неделей ранее.

Наиболее высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняются на территории Великого Новгорода и Батецкого районов. Высокая заболеваемость также в Парфинском и Марёвском районах.