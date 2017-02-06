Спасатели в Петербурге перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

Морозы в Петербурге достигнут 23 градусов ниже нуля, в Ленобласти — еще на десять градусов ниже

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 6 февраля переведено в режим повышенной готовности в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха и прогнозируемых в городе неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Главка.

«В случае необходимости к включению в боевой расчет готова резервная пожарно-спасательная техника, также определен резерв личного состава и пожарно-спасательного оборудования», — отмечается в сообщении. Параллельно сотрудники МЧС организовали взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения в регионе.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 февраля в Северной столице ожидается понижение температуры воздуха до минус 20−23 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью восточный, днем переменный слабый. Днем столбик термометра повысится до −12…−14 градусов. На дорогах местами гололедица. В сложных погодных условиях жителей и гостей города просят соблюдать мер безопасности

В Ленинградской области морозы будут еще более суровыми. Согласно прогнозу метеорологов, 7 февраля на территории региона ночью местами ожидается понижение температуры на западе до — 26 градусов, на востоке до −25…−30 градусов, местами до — 33 градусов. На дорогах местами гололедица.

Как отмечает ГУ МЧС России по Ленобласти, повышается вероятность ДТП, затруднения в движении на автодорогах, вероятность возникновения происшествий на системах ЖКХ и энергосистемах, техногенных пожаров и взрывов бытового газа. Также высока вероятность происшествий, связанных с переохлаждением людей, обморожениями, особенно среди социально незащищённых слоёв населения.