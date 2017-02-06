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ОНФ занялся ситуацией вокруг полигона «Северная Самарка» в Ленобласти

Общество
На данный момент полигон напрямую примыкает к жилой зоне, состоящей из нескольких садовых товариществ, при этом планируется его расширение более, чем в два раза

Москва, 6 февраля 2017, 18:14 — REGNUM  Представители Общероссийского народного фронта обратятся в надзорные органы и к представителям региональной власти с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг полигона твердых коммунальных отходов «Северная Самарка», расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы Владимира Гутенева, вторую очередь полигона следует открыть только после окончания строительства заявленной мусоросортировочной линии и начала процесса рекультивации первой очереди полигона. «Собственники полигона должны доказать на деле, а не на бумаге, свою экологическую ответственность, потому что нам известна масса случаев, когда в проекте заявляют одно, а по факту это просто слова для того, чтобы полигону позволили и дальше принимать отходы» — отмечает Гутенев.

Кроме того, Гутенев обратил внимание на то, что местные жители стали свидетелями ввоза на полигон жидких отходов, что может усугубить общую экологическую ситуацию. Размещение на полигоне «Северная Самарка» жидких отходов, и тем более нефтепродуктов, о фактах ввоза которых сообщают граждане, — неприемлемо. Это противоречит правилам эксплуатации самого полигона, более того, данный объект находится на заболоченной местности, и жидкие отходы могут создать опасную ситуацию, которая способна нанести огромный вред окружающей среде из-за попадания токсичных веществ в поверхностные и грунтовые воды», — отметил депутат.

Представитель ОНФ подчеркнул, что полигон действует на этом месте с 1974 года, и странно, что никто из местных властей не обратил внимание на этот факт, предоставляя землю гражданам в непосредственной близости от полигона.

«Дополнительного расследования требует ситуация с предоставлением местными чиновниками земельных участков, напрямую примыкающих к полигону ТКО «Северная Самарка». Мы намерены в ближайшее время направить обращения по данным фактам в Генпрокуратуру РФ, Главному государственному санитарному врачу России и к региональным властям», — заключил Владимир Гутенев.

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Общероссийский народный фронт
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