Из «черных списков» ФМС скоро могут вывести 43 тыс. киргизских мигрантов

Бишкек, , 17:27 — REGNUM В «черных списках» мигрантов в России находятся 110 тысяч киргизстанцев, 43 тысячи человек в скором времени должны быть выведены из них. Об этом сообщил председатель Государственной службы миграции (ГСМ) при правительстве страны Медетбек Айдаралиев на встрече с премьер-министром Сооронбаем Жеенбековым сегодня, 6 февраля.

По словам Айдаралиева, основной проблемой киргизстанцев, выезжающих в трудовую миграцию, является незнание своих прав и норм законодательства страны, куда они отправляются работать. Для решения этой проблемы в международных аэропортах Киргизии «Манас» и «Ош», а также на железнодорожных и автовокзалах до 10 марта будут установлены терминалы «Информационный киоск по вопросам миграции», где выезжающие за рубеж на заработки киргизстанцы смогут получить всю необходимую для них информацию.

«На сегодняшний день в России более 600 тысяч трудовых мигрантов, в Казахстане — более 110 тысяч наших соотечественников», — рассказал глава ГСМ.

Отметим, что по данным Национального банка Киргизии, за 11 месяцев 2016 года мигранты перевели на родину $1 млрд 834,74 млн (108,8 млрд рублей), что на 18,6% больше, чем за тот же период предыдущего года и равнозначно почти половине государственного долга страны.

При этом из России за указанный период переведено $1 миллиард 786,2 миллиона (105,9 млрд рублей), то есть зафиксировано повышение на 19,8%.