Пензенцы стали чаще жаловаться на некачественные товары и услуги ЖКХ

Пенза, , 17:10 — REGNUM 2016 году в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области поступило 3867 жалоб граждан (в 2015-м — 3836), 47,4% из них касаются вопросов санитарного законодательства, 52,6% — нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Из сравнительного анализа структуры обращений о нарушениях прав потребителей, следует, что на долю обращений, относящихся к торговле, приходится 45,4% (в 2015 году — 44,5%). Жалобы на продажу продовольственных товаров составили около четверти обращений по торговле, а оставшаяся, значительно большая часть, относится к обращениям потребителей, которые приобрели некачественные дорогостоящие непродовольственные товары: сложнотехнические бытовые изделия, меховые изделия, мебель, двери, строительные конструкции, отметили в Роспотребнадзоре.

Управлением направлены в суд 18 исковых заявлений о защите прав неопределенного круга покупателей в сфере торговли, а также 23 иска в защиту интересов конкретных покупателей.

На обращения потребителей о нарушениях их прав при предоставлении жилищно-коммунальных услуг приходится одна пятая часть поступивших обращений — 20,3%. Управлением направлены в суд 10 исков в защиту прав неопределенного круга лиц, по которым все требования удовлетворены в полном объеме. Подготовлено 14 заключений по делам о нарушениях прав потребителей в сфере ЖКХ, по которым судами вынесены решения о перерасчете стоимости некачественных жилищно-коммунальных услуг и возмещении потребителям излишне уплаченных денежных средств в размере около 50 тыс. рублей.

«Вопрос защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг в 2016 году. продолжал оставаться очень актуальным, даже, несмотря на некоторое снижение числа обратившихся потребителей», — подчеркнули в ведомстве. Число постановлений по административным правонарушениям, выявленным в сфере оказания финансовых услуг, выросло в 4 раза, сумма наложенных штрафных санкций увеличилась почти в 5 раз, в том числе в основном за счет привлечения к административной ответственности юридических лиц.

В течение 2016 года Управление участвовало в 12 судебных процессах для дачи заключения о защите прав потребителей, нарушенных в сфере финансовых услуги, по результатам чего потребителям были присуждены денежные средства в размере 43 тыс. рублей.

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