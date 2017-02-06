В Нижегородской области число усыновленных детей в январе выросло на 60%

Всего в январе в регионе было усыновлено 27 детей

Нижний Новгород, , 16:31 — REGNUM В Нижегородской области в январе 2017 года количество зарегистрированных актов об усыновлении увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ ЗАГС, всего в январе в регионе было усыновлено 27 детей.

За первый месяц 2017 года в области было зарегистрировано 2816 родившихся и 1123 брака. Количество актов о смерти сократилось на 1,58%, до 4471 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области в 2016 году умер 251 ребенок в возрасте до 1 года. Это один из самых высоких показателей среди регионов ПФО. На первом месте Башкирия (339 детей), на втором месте — Татарстан (297 человек).

Всего по данным Росстата в Нижегородской области в 2016 году родилось 38 716 человек, умерло 50 079 человек. По сравнению с предыдущим годом число родившихся сократилось на 1375 человек, число умерших — на 726 человек.

Естественная убыль населения составила 11 363 человека. В 2015 году этот показатель составлял 10 714 человек.