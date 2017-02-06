Комитет Госдумы уточняет сроки приватизации жилья для всех

Москва, , 17:37 — REGNUM Комитет по ЖКХ предлагает Госдуме принять во втором чтении законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан до 1 января 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Поправку предложили депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев.

Так, бесплатную приватизация жилья до 1 января 2019 года предполагается продлить не только для граждан, проживающих на территориях Крыма и Севастополя, и граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а для всех граждан России.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым для этих двух категорий граждан срок бесплатной приватизации продлевался до 1 января 2020 года.

Что касается детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, то им по окончании срока действия договора найма предоставленного специализированного жилья предлагается дать бессрочное право бесплатно приватизировать квартиру.

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