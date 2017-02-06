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Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»

Общество
Больше недели общественность республики активно выступает за сохранение парка Ленинского Комсомола, против строительства там музея
Уильям Чейз. Городской парк. 1888 Уильям Чейз. Городской парк. 1888

Махачкала, 6 февраля 2017, 16:27 — REGNUM  Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе ежегодного выступления перед парламентом региона высказался по поводу ситуации вокруг строительства музея «Россия — наша история» в парке Ленинского Комсомола в Махачкале. По мнению главы региона, решение о строительстве музея именно в этом месте окончательно не принято. Парк, по его словам, одно из семи мест, которые рассматриваются для проекта, сообщает 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу сказать, что по парку это тоже сплетня. Мы прорабатываем семь вариантов, где будут сроить. Парк — один из вариантов. То, что выступают — это очень хорошо. Значит, демократия дошла и до Дагестана. Мы очень бережно относимся к паркам. За четыре года мы создали более 25 парков. В каждом районе и городе должны быть парк как зона отдыха людей», — сказал Абдулатипов.

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При этом он добавил, что наличие музеев и других культурных учреждений в парках было бы целесообразно. «Допустим, пришли люди в парк. Походили вокруг трех деревьев, дальше куда? А так, если строили бы, этот музей, — внутри были бы игровые комнаты, современные кафе, библиотека. Один парк ничего не дает, надо чтобы были зоны отдыха и развлечения внутри парка», — заявил Абдулатипов.

Напомним, более недели общественность Махачкалы активно выступает против строительства музея в историческом парке Ленинского Комсомола. Инициативная группа граждан организовала сбор подписей в поддержку парка и обратилась в адрес президента России Владимира Путина, а также главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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