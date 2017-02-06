Тюменских родителей «забыли» спросить об изъятии детей

Тюмень, , 16:10 — REGNUM В Тюменской области по поручению президента РФ Владимира Путина при уполномоченном по правам ребенка создана рабочая группа для проведения всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи. Однако в ней не нашлось места тем, кто неоднократно просил главу государства о создании такой группы — представителям Тюменского родительского комитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сами активисты.

В официальную группу вошли 10 человек — представители образования, здравоохранения, департамента социального развития, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, областной общественной палаты, общественных организаций, полиции. При этом представителей родительской общественности там нет.

При этом, как отмечают общественники, задачами группы являются мониторинг случаев изъятия детей, анализ деятельности органов, экспертиза проведенных мероприятий по случаям неправомерных изъятий. Всем этим Тюменский родком занимается с 2011 года. За это время накоплен значительный по своему объёму список случаев ошибок и ангажированного подхода должностных лиц к выполнению своих обязанностей.

«Мы с сожалением констатируем, что под видом «системы сопровождения семьи» продолжаются настойчивые попытки вторжения чиновников в частную жизнь семьи, навязывания сомнительных подходов к воспитанию детей и сбор информации о каждой семье. Под предлогом борьбы с произвольно трактуемым «жестоким обращением с детьми» создается система доносительства, в которую, помимо детей, принудительно вовлекаются врачи, учителя и работники правоохранительных органов, фактически идёт борьба с воспитанием детей и психологический террор в отношении родителей», — заявлял Тюменский родком (ТРК) в своих ежегодных резолюциях с просьбами создать рабочую группу, в которую его не включили.

Необходимость родительского голоса в такой комиссии подтверждается жизнью, заявляют активисты. К примеру, случай с тюменской семьей. В феврале 2014 года их полуторогодовалый сын попал в тюменский дом малютки на основании ошибочно сделанной больничной выписки, в которой приводится диагноз заболевания ребёнка «отравление курительной смесью спайс». На основании этой же справки на «виновного» родителя заводится уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительский обязанностей».

Комиссия, которую возглавила руководитель отдела по опеки, попечительства и охраны прав детства Тюмени, провела обследование жилищных условий семьи и убедилась в прекрасных бытовых условиях проживания ребёнка. Лишь спустя два месяца после изъятия ребёнка из семьи родитель смог оспорить через прокуратуру ошибочный диагноз и больничную выписку. Еще через год по инициативе родкома была проведена прокурорская проверка действий органов опеки и попечительства и полицейских. Нарушений не выявили. Родители смогли восстановить свои права на ребёнка только спустя год и три месяца с момента помещения ребёнка в городской дом малютки.

«По нашему мнению, можно говорить о том, что широкий круг должностных лиц, от медиков до полицейских и прокуратуры, привыкли действовать по взаимному сговору», — говорят тюменские родители и приводят другой вопиющий случай. Многодетная семья Новопольцевых добивалась через суд выделения положенного ей по закону жилья площадью 40 кв. м на десятерых. Судебные тяжбы за 40 «квадратов» сопровождались рейдам и попытками захвата детей из непьющей и трудовой семьи сотрудниками полиции у родителей, единственной виной которых является многодетность и малообеспеченность. На недавней памяти и резонансный случай с семьей Шадриных, который прокатился по федеральным СМИ. Там мать семейства, по мнению общественности оклеветанная, скончалась, не дождавшись суда.

Один из руководителей Тюменского родкома Андрей Добрынин поясняет, что в обход статьи 77 Семейного кодекса РФ детей в Тюменской области из семьи стали не «отбирать», а «изымать». «Согласно данным органов опеки, у нас в области уже четыре года нет «отобраний», но сотни «изъятий» детей. Но ни в Семейном кодексе РФ, нигде в российском законодательстве понятия «изъятия ребенка» не существует, — раскрывает суть вопроса Добрынин, — но есть понятие «отобрание ребенка». И оно четко регламентировано. Отобрание ребенка должно производиться по приказу соответствующего органа, должен составляться акт, копия акта должна выдаваться родителям. Факт отобрания ребенка в порядке статьи 77 СК РФ обязывает органы опеки в течение семи дней обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав. И самое главное: для отобрания детей должны быть очень веские, несомненные основания и доказательства того, что жизни и здоровью ребенка угрожает очевидная опасность. И это надо доказать в суде. А при «изъятии» ребенка ничего этого не нужно. «Изъятые» дети, оторванные от родителей, могут «без суда и следствия» по произволу чиновников и полицейских месяцами, а иногда и годами томиться в спецучреждениях. И не у каждой семьи есть возможность и сила духа противостоять этой беззаконной системе. Поэтому и у нас в Тюменской области ежегодно имеют место сотни изъятий детей, но… ни одного «отобрания». В этой формуле отчетливо виден не только дикий коррупциогенный фактор, но и откровенный произвол. А страдания и психологическая травма детей, лишенных родителей, не становится меньше от того, что все это назвали термином «изъятие».

Активист свердловского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Банников подтверждает: судя по тексту Семейного кодекса, всё так и есть.

«В законе «изъятия» не существует, а существует понятие «отбирание», причём следом автоматически органы опеки должны инициировать судебный иск. Но дело в том, что незаконное отбирание стало обычной практикой, а чиновники казуистически подменяют этот процесс более мягким словом «изъятие». Основанием для отбирания может быть решение суда, или непосредственная угроза жизни и здоровья ребёнку. Другое дело как это толкуют чиновники. Они например, в Шурале, отсутствие дров посчитали «угрозой». Но там они действовали хитрее, надавив на бабушку и заставив её добровольно сдать внучек на время в приют. Есть и такой способ отбирания, при котором чиновники как бы сохраняют «чистые руки», — отметил общественник.

Он напомнил, что уже несколько лет на полках Госдумы пылится законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное отбирание детей. Но до его рассмотрения дело пока не дошло.

Тюменский родительский комитет направил уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову обращение, в котором просит включить в состав рабочей группы. Это даст общественникам голос в данной группе и позволит провести в масштабах региона всесторонний анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.